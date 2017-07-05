Зрителям "Игры Монстров" в Петербурге не возвращают деньги спустя два месяца после отмены шоу

Зрители несостоявшегося в апреле шоу "Игры Монстров" жалуются на то, что они до сих пор не получили деньги за билеты. Возврат средств затянулся на долгие недели.

29 апреля в Ледовом дворце Петербурга должно было состояться шоу "Игры Монстров". Организаторы обещали микс из спорта, музыки, хореографии, цирка со спецэффектами, световым и огненным представлением. Накануне мероприятия в группе мероприятия выкладывали фотографии о подготовке спектакля. Однако придя на шоу 29 апреля зрители наткнулись на закрытые двери.

Как рассказывает Piter.tv петербурженка Ирина Гречиц, она купила три билета за 7,5 тысяч рублей.

- Я попыталась через билетного оператора вернуть эти день, но они сказали, что ведутся переговоры с компанией-организатором о возврате денег, - отметила Гречиц.

В итоге информация о возврате денег появилась только 19 мая. Петербурженке сообщили, что деньги вернет ООО "Монстр Мания РУС", которая и является организатором мероприятия. В социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение, которое предлагало два варианта для посетителей: обменять просроченный билет на шоу в Москве или вернуть деньги. Возврат средств обещали сделать в течение 30 дней. А если необходимые документы были отправлены раньше 19 мая, и вовсе до 19 июня.

Чтобы вернуть день, зрителям отмененного шоу надо было выслать на электронную почту письмо с реквизитами и копии электронных билетов. Как рассказывает Гречиц, она сделала это 16 мая, а затем и 23 мая. Ответа на ее запрос так и не было. 13 июня женщина написала на официальную почту, попросив подтвердить получение ее писем. Ответа по электронной почте или по телефону петербурженка добиться так и не смогла.

Обсуждение возврата денег активно шло в группе мероприятия. В потоке недовольный комментариев иногда мелькали и те, кто смог получить свои средства обратно. 19 июня тему о возврате билетов ограничили: больше никто не может оставлять там комментарии. Заканчивается все обращением организаторов.

Недовольные клиенты объединились в группу "29.04.17 СПБ - отмена". Они отправляют на юридический адрес фирмы ООО "Монстр Мания РУС" претензии по почте. Некоторые из пользователей группы отмечают, что после письменной и электронной претензии они получили письмо о том, что их заявка в обработке. Однако денег они пока не получили.

Параллельно с возвратом средств за билеты ООО "Монстр Мания РУС" организовывали мероприятие "Кубок Монстров". Оно должно было состояться 8 июля. Однако сегодня появилась информация о том, что шоу переносят на 22 июля. При этом оно меняет площадку.

- В ситуации с Москвой, возможно, будет чуть проще с возвратом – так как они все-таки оставили возможность вернуть деньги через операторов, а в нашем случае они этой возможности даже не дали - забрала все деньги себе и отдавать не собираются, - заявила Ирина Гречиц.

Представители ООО "Монстр Мания РУС" разъяснили ситуацию, сложившуюся вокруг возврата денег за билеты. В компанию поступило несколько тысяч обращений о возврате билетов. На данный момент сотрудники компании выслали ответы на все пришедшие им запросы. Тем, у кого все в порядке с документами сказали ожидать платежей, остальным попросили прислать дополнительные данные. Примерно 10-20 клиентов получают возврат средств каждый каждый день. Сейчас процесс несколько приостановился из-за готовящегося фирмой масштабного мероприятия в Москве.

В ООО "Монстр Мания РУС" не называют точной даты, до которой они вернут все деньги клиентам. Планируется, что плотно этой работой займутся после "Кубка Монстров" в Москве. За месяц в компании хотят уладить ситуацию с билетами на петербургское шоу.

Фото: Instagram, скриншоты групп ВКонтакте

Видео: Piter.tv