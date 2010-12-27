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После первого матча Кубка конфедераций вывезли 180 кубометров мусора
Сегодня, 11:09
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Asyaromanenkova
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После первого матча Кубка конфедераций вывезли 180 кубометров мусора

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Посетители первого матча Кубка конфедераций ФИФА оставили на стадионе и в округе 180 кубометров мусора. Территорию до и после игры убирало 150 человек.

Комитет по благоустройству рассказал, что после первого матча Кубка конфедераций специальный транспорт МПБО-2 вывез около 180 кубометров мусора. Для наведения чистоты на прилегающих к арене на Крестовском острове территории до и после игры работало 150 специалистов ручного труда. Все дороги и тротуары вымыли специальным шампунем.

Для обеспечения чистоты во время матчей Кубка конфедераций на подходах к стадиону в 30 местах установили 60 контейнеров для раздельного сбора. На самой арене установили 45 пар контейнеров для перерабатываемого и неперерабатываемого мусора. Каждый из них емкостью 1,1 кубический метр.

В Приморском парке победы установили специальные боксы для ртутных ламп и батареек.

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Категории: Новости СПб

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