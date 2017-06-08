Зрителей шоу талантов ошеломило выступление потерявшей слух певицы

Уроженка штата Колорадо (США) Мэнди Харви, потерявшая слух 11 лет назад, покорила судей музыкального телепроекта America's Got Talent, исполнив песню собственного сочинения. Судьи сразу же пришли в восторг от того, как красиво может петь человек, лишившийся слуха.
Девушка выступает благодаря мышечной памяти и визуальному тюнеру. При этом обычно она снимает обувь, чтобы чувствовать ритм через вибрацию пола.
Мэнди занимается музыкой с четырех лет. Девушка почти полностью потеряла слух во время учебы в музыкальном колледже.
Видео:
YouTube: America's Got Talent