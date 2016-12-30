Зоя Буряк: решила стать артисткой в детстве

Актриса театра и кино Зоя Буряк рассказала забавные факты из своего детства

Российская актриса театра и кино Зоя Буряк поделилась с каналом Piter.TV историями из своего детства. Актриса с раннего возраста зачитывалась произведениями Виктора Гюго, мечтая оказаться в центре событий в роскошном платье и разгуливать по Франции.

"Когда я была маленькой, у нас очень много было собраний сочинений, разных книжек, и я помню, что мне очень нравились произведения Виктора Гюго, и над всеми книгами я рыдала буквально – это и "Отверженные", и "Собор Парижской Богоматери". И мне хотелось как-то поучаствовать в этой жизни, тем боле, что это происходило во Франции. Я представляла себе роскошные костюмы, которые Гюго с таким изяществом описывал", - делится актриса.

Также среди любимых произведений Зои Буряк встречались "Три мушкетера", "100 балетных либретто" и рассказы А.П. Чехова. Актриса признается, что еще в совсем юном возрасте определилась с будущей профессией.

"Я помню, что в садике еще, когда я жила в Красноярске, все девочки были снежинки на "Елке" на Новый Год, а на меня одели костюм лисицы и приделали мне такой огромный пушистый хвост, и он мне так нравился. И я этим хвостом крутила и, в общем, заметно выделялась и отличалась от других девочек. Может быть, тогда во мне впервые зародилось такое чувство, что я могу выступать и крутить хвостом перед людьми", - с улыбкой рассказывает артистка.



Видео: Канал Piter.TV