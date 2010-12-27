Еще один спектакль доказывает, что творчество Михаила Булгакова не теряет актуальности в наше время.

"Балтийский дом" приглашает петербуржцев на одну из самых известных постановок. На этот раз в стенах театра на станции метро "Горьковская" будет поставлена пьеса "Зойкина квартира". Это произведение Михаила Булгакова российские театры ставят уже почти 100 лет. Но каждый раз режиссеры и артисты находят свой подход к великому тексту и острым темам. У "Балтийского дома" получилось сделать это в высшей степени профессионально.