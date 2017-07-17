Злоумышленник в чёрном подстрелил мужчину на Учительской

32-летний мужчина получил пулю из травматического пистолета

В ночь на воскресенье, 16 июля 2017 года, в Калининском районе Петербурга неизвестный мужчина, вооруженный травматическим пистолетом, ранил случайного прохожего.

Как сообщается, случилось это около трех часов ночи у дома №18 по Учительской улице. 32-летний петербуржец возвращался домой и встретил незнакомца в черном. Тот, недолго думая, выхватил пистолет и прицельно выстрелил в прохожего. После этого злоумышленник скрылся – ушел в сторону проспекта Луначарского.

Пострадавший мужчина позвонил в скорую и полицию. Его госпитализировали, а злоумышленника с травматическим пистолетом ищут.

Видео: архив