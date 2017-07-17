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Злоумышленник в чёрном подстрелил мужчину на Учительской

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32-летний мужчина получил пулю из травматического пистолета

В ночь на воскресенье, 16 июля 2017 года, в Калининском районе Петербурга неизвестный мужчина, вооруженный травматическим пистолетом, ранил случайного прохожего. 

Как сообщается, случилось это около трех часов ночи у дома №18 по Учительской улице. 32-летний петербуржец возвращался домой и встретил незнакомца в черном. Тот, недолго думая, выхватил пистолет и прицельно выстрелил в прохожего. После этого злоумышленник скрылся – ушел в сторону проспекта Луначарского. 

Пострадавший мужчина позвонил в скорую и полицию. Его госпитализировали, а злоумышленника с травматическим пистолетом ищут. 

Видео: архив 

Теги: выстрел , калининский район , петербург , стрельба из травматики , учительская улица
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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