Зимняя уборка дорог: почему чиновникам выгодно песочить улицы

Эксперты рассказали, почему чиновников и дорожных рабочих устраивает текущая ситуация с качеством уборки и ремонта городских дорог.

В стенах Общественной палаты РФ раскритиковали методы зимней уборки дорог в Петербурге. С обличительным докладом на заседании комиссии по экологии и охране окружающей среды выступил Дмитрий Гусев. Руководитель общественного проекта "Делайте Правильно! Чистые дороги России" высказал мнение, что чиновники променяли интенсивный путь развития на экстенсивный и не гонятся за качеством уборки. По его мнению, Санкт-Петербург заслуживает более ответственного подхода к столь важному направлению работ в зимне-весенний период.

“Чиновники не отвечают за чистоту дорог, чиновники отвечают за полноту освоения бюджета. Это ключевой параметр, по которому наш губернатор оценивает работу чиновников. Именно поэтому в Санкт-Петербурге игнорируются элементарные способы оптимизации зимней уборки и из всех вариантов используется песок", - заявил Дмитрий Гусев.

По словам эксперта, 1 бригада дворников из 20 человек обходится бюджету в 8 млн 400 тыс рублей, из которых только 3 млн 600 тыс - это зарплата работникам. Остальное приходится на накладные расходы и сметную прибыль, которая становится скрытой прибылью предприятия. Однако на этой работе можно было бы нехило сэкономить: по мнению аналитиков, работу 20 дворников мог бы выполнить 1 грамотный механизатор с уборочной машиной. Расходы на их содержание не превысили бы 2 млн 900 тыс рублей. А разницу в пять с половиной миллионов можно было бы пустить на благие цели: например, на закупку современной техники и инновационных материалов борьбы с наледью.

В конце выступления общественник предложил обязать муниципальные и городские службы публично отчитываться о своих расходах, чего сейчас они не делают.

Заседание Общественной палаты РФ не обошлось и без обсуждения "больной темы" с песко-соляной смеси, которая используется для борьбы со скользкими дорогами. По данным из открытых источников в зимнем сезоне 2015/16 было использовано 72 тыс тонн песко-соляной смеси (при цене 500 рублей за тонну материала). При этом на вывоз песка весной было потрачено 692 млн рублей. Простые вычисления говорят нам о том, что такая смесь обходилась городу не в 500, а в 10 000 рублей за тонну: шокирующие цифры, согласитесь?

Чтобы снизить уровень запыленности в городе из-за применения песка, дорожникам Санкт-Петербурга приходится второй год подряд на месяц раньше (с 1 марта) экстренно начать мойку города. Эти мероприятия, как и очистка ливневых канализаций после использования песка, которая может обойтись городу не в один десяток миллионов рублей, являются дополнительными расходами и следствием использования пескосоляной смеси в качестве противогололедного материала. А финансирование всех этих работ трудно назвать прозрачным: при желании столь сложные системы городского благоустройства вполне можно использовать для коррупционных схем.

Добавим к этому тот факт, что песок и соль порой просто бесят самих горожан. Особенно не нравятся они автолюбителям, ведь многие связывают высокую аварийность на дорогах Петербурга именно с этими факторами.Как пояснил начальник 6-го отдела управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Дмитрий Извеков, при выезде на ДТП инспектор обязательно отмечает, что послужило причиной происшествия. И если это случилось из-за наличия на дороге зимней скользкости - наката, гололеда, колеи и прочего - то такие аварии учитываются в отдельной категории - ДТП, совершенные по причине неудовлетворительных дорожных условий (НДУ). Именно этот показатель говорит о качестве работы дорожных служб и эффективности методов уборки.

Как же обстоят дела с НДУ в Петербурге? Только за прошлую зиму этот страшный показатель в нашем городе вырос на 28%, а на 26% выросло число раненных в подобных авариях. Вообще в городе фактически каждое второе ДТП происходит именно из-за плохого состояния дорожного покрытия. Если сравнивать с Москвой, где давно отказались от песка на дорогах, то там этот показатель вдвое ниже.

Как пояснили в дорожном институте РосдорНИИ, на снежно-ледовых отложениях, даже присыпанных песком, коэффициент сцепления колес с дорогой остается крайне низким, что увеличивает риск попадания в аварию. Кроме этого, через час после распределения, на дороге остается лишь 20% песка, остальное разносится колесами автомобилей к обочинам, что еще больше снижает эффективность этого материала. При использовании же реагентов, происходит очистка полотна до покрытия, на котором сцепление гораздо выше. Выводы из такого анализа напрашиваются простыми: Петербургу нужен новый подход к благоустройству городских дорог. От них зависит и внешний вид нашего города, и состояние казны, и безопасность автолюбителей.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству