Жуткое видео падения с высоты: В Благовещенске женщина спускалась по простыням и упала

Очевидцы сняли на видео момент падения женщины, которая спускалась по простыням из окна 5 этажа

Накануне, 20 мая, в одном из домов в Благовещенске на улице Василенко, 11 произошло жуткое происшествие, которое сняли на видео очевидцы.

На опубликованных кадрах видео женщина связала несколько простыней и спускается по ним с 5 этажа. До 4 ого этажа она добралась благополучно. Встала на отлив окна, перехватилась и продолжила спуск. В тот момент, когда женщина находилась на уровне 3го этажа, узел выше развязался, и женщина рухнула вниз.

Очевидцы происшествия сообщают, что женщина осталась жива. С травмами характерными для падения с высоты она была доставлена в больницу.

Что подтолкнуло женщину к такому рискованному поступку, не сообщается.

Видео: Instagram/blag_dtp