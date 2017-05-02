Жуткое видео из Запорожья: В Энергодаре мать задушила дочь и выбросила с балкона

В сети появилось видео, как мать сбрасывает ребенка с балкона

Жуткая трагедия произошла 30 апреля в городе Энергодар Запорожской области в Украине.

В интернете появилось видео, как женщина сбрасывает с балкона 9 этажа 12-летнего ребенка. Видео сняли очевидцы из дома напротив. На опубликованных кадрах видно, как женщина на руках с ребенком подошла к краю балкона. Затем перекинула девочку через ограждение. Постояв несколько мгновений с дочерью на руках, скинула ее с балкона.

В социальных сетях сообщают, что мать сначала задушила свою дочь, а затем избавилась от тела, сбросив с балкона. После чего женщина попыталась скрыться, но вскоре ее задержали правоохранительные органы. Родственники сообщают, что у женщины раньше наблюдались психические отклонения и странности, но на учете она не состояла.

Девочку звали Настя.

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