Жуткое видео из Смоленска: Маршрутка сбила девушку на переходе

Девушка разговаривала по телефону и попала под колеса маршрутки

Накануне, 1 июня, в Смоленске на одном из самых опасных пешеходных переходов города произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса.

В сети появилось видео ДТП. На опубликованных кадрах девушка, разговаривая по телефону, подходит к нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль в правом ряду остановился, чтобы пропустить пешехода, а когда девушка оказалась на левой полосе, то попала под колеса мчащейся маршрутки.

Видно, что удар прошелся по касательной, и девушка смогла самостоятельно сесть после столкновения. А водитель маршрутки остановился. Что было дальше осталось за кадром видео.

Видео: YouTube/ Валерия Freede