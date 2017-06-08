Жуткое видео из Красноярска: Маршрутный автобус насмерть сбил ребенка на "зебре"

Трое детей перебегали проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора

Жуткое ДТП произошло накануне, 7 июня, в Красноярске на улице Судостроительная.

Трое ребят начали переходить проезжую часть на разрешающий для пешеходов зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу. В Это время маршрутный автобус №98, заканчивая маневр, выехал на "зебру" и сбил двоих детей. 13-летний мальчик от полученных травм скончался на месте аварии. 12-летняя девочка с травмами доставлена в больницу, откуда позднее была отпущена домой для амбулаторного лечения. Третий ребенок не пострадал.

49-летнего водителя автобуса задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортного средства, повлекшие за собой гибель человека".

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео:ВК, ЧП Красноярск