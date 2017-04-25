Жуткое видео из Китая: В телеведущего попал разряд молнии во время прямого эфира

Во время репортажа о погоде в ведущего попала молния

Ведущий одного из каналов Китайского телевидения вел прямой репортаж о погоде на улице во время грозового дождя.

Драматический момент снял оператор. Во время репортажа ведущий держал в руке над собой зонт. В какой-то момент в зонт ударил разряд молнии. Телеведущий отбросил вовремя зонт и сильно не пострадал. У него на какое-то время онемела рука, а в остальном чувствует себя хорошо.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина пригнулся, а его лицо перекосило от боли.

Видео: YouTube/People's Daily, China