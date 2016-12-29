Жуткое видео из Иркутска: мужчина забил насмерть собаку (18+)

Волну возмущений и громкий общественный резонанс вызвал факт зверского убийства собаки

В сети появилось видео зверского убийства собаки неизвестным мужчиной.

Леденящие кровь кадры видео показывают сцену жестокого убийства ни в чем неповинного животного. Жуткий инцидент произошел в городе Шелехов Иркутской области. На видеозаписи видно как к стоящему мужчине подбежали две собаки, дружелюбно помахивая хвостами. Затем мужчина приманил одну из собак, и та доверчиво поджав хвост и опустив голову, подошла к нему.

После произошло то, что не поддается никаким человеческим нормам. Мужчина схватил собаку за лапы и наотмашь бросил животное на асфальт. А затем и вовсе забил ее ногами по голове. По всей видимости, собака умерла мгновенно.

На мужчину обрушилась лавина возмущений и проклятий. Общественность и зоозащитники требуют найти и наказать со всей строгостью живодера - убийцу.

Напомним, что в ходе большой пресс - конференции в декабре 2016 с Владимиром Путиным поднимался вопрос об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными.

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Видео: YouTube/Тренды.Новости.Политика.AndyFreud