В сети появилось фото и видео с места жуткой массовой аварии в Пензе

На Окружной города Пензы столкнулись 6 автомобилей

Жуткая авария произошла накануне вечером, 28 апреля на Окружной улице Пензы.

По словам очевидцев аварии, автомобиль "БМВ" задел автомобиль, ехавший в попутном направлении, и вылетел на встречку, где допустил столкновение со встречным автомобилем. А дальше не смогли избежать аварии еще 4 автомобиля. Примечательно, что один из автомобилей вообще стоял на обочине.

В аварии сошлись 6 автомобилей: ВАЗ 2109, "Лада-Гранта", "БМВ", "Митсубиси", "Ниссан", "Мазда". В автомобиле "Мазда" пострадал пассажир. Ему была оказана медицинская помощь.

Видео: YouTube/Ксюня Шикова, ВК/Пенза live, Владислав Полубаров, Сергей Доманин

Фото: ВК/Пенза live, Костя Фомин, Глеб Миронов