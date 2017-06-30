Жуткие кадры из Томска: В результате лобового столкновения автомобили вспыхнули, три человека сгорели, два человека в больнице

Жуткая смертельная авария произошла накануне вечером, 29 июня, под Томском.
По предварительным данным, около 19 часов 30 минут на 33 километре трассы Томск - Мариинск водитель автомобиля "Тойота" пошел на обгон грузовика, не убедившись в безопасности маневра. По встречной полосе движения двигался автомобиль "Ниссан" под управлением 50-летнего мужчины. Произошло мощное лобовое столкновение, после чего автомобили загорелись.
В результате аварии неустановленный водитель "Тойоты" и два его пассажира погибли на месте ДТП до приезда спасательных служб. Водителя и пассажира "Ниссан" госпитализировали в больницу с травмами различной тяжести.
ГИБДД устанавливает все причины и обстоятельства аварии.
Видео и фото: ВК, Регион-70 Томск