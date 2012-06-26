Жуткие кадры из Рыбинска: при ДТП из "скорой" вылетел врач и оборудование

На одном из перекрестков Рыбинска Ярославской области произошло жуткое ДТП с участием автомобиля "скорой помощи"и легкового автомобиля, в которой серьезно пострадали 3 человека

Накануне, 30 января, в первой половине дня в городе Рыбинск Ярославской области произошла жуткая авария с участием "скорой помощи".

Автомобиль медиков спешил на вызов с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом. На перекрестке проспекта Серова и бульвара 40 лет Победы произошло столкновение с легковым автомобилем "Мазда". По сообщениям СМИ со ссылкой на УМВД, автомобиль "Мазда" выехал на перекресток на "зеленый" сигнал светофора, а карета "скорой помощи" с включенными спецсигналами на "красный".

На опубликованном видео можно увидеть какой силы был удар, так как оба автомобиля двигались с большой скоростью. Удар легковушки пришелся на заднюю боковую часть медицинского фургона. От мощного удара из него вылетел врач и оборудование на несколько метров от автомобиля.

В результате аварии пострадали 3 человека. В больницу были госпитализированы 19-летний водитель иномарки, 38-летняя женщина и 25-летний мужчина из "скорой".

ГИБДД продолжает изучать все причины и обстоятельства этой аварии.

Видео: ВК.АСТ54