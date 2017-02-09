Беспредел по - Северски: Поведение наглого водителя маршрутки попало на видео

Только по счастливой случайности все участники происшествия отделались испугом

Этот дорожный инцидент произошел 8 февраля в городе Северск Томской области.

На проспекте Коммунистический возле дома 103 в 17.13 8 февраля чуть не произошла серьезная авария. Водитель - беспредельщик маршрутного ПАЗ и его поведение во время выполнения маршрута между остановками "Музей" и "22квартал" попал в поле зрения видеорегистратора автомобиля очевидца происшествия.

На одном из пешеходных переходов, с отключенным светофором, водители пропускают пешеходов. Остановился перед самым переходом и автомобиль автора данного видеоролика.

На 50х секундах видео молниеносно разворачивается ситуация, от которой замирает сердце. Слева от автомобиля вылетает на полосу встречного движения через сплошную линию прямо на пешеходном переходе, по которому идут молодые люди, маршрутка. От того, как кренит влево автобус, можно предположить, что скорость у него весьма высокая. ПАЗик чуть не сбивает двоих подростков, но они вовремя успевают отскочить, и автобус проносится буквально в 15 сантиметрах от людей.

Едущая по встречной полосе светлая малолитражка, чтобы избежать лобового удара с несущимся автобусом, сворачивает на противоположный тротуар. То, что водитель иномарки не собирался сворачивать, а сделал это вынужденно, говорит то, что он не включал поворотники и единственно верное решение принял молниеносно. Но перед тем, как заехать на тротуар, в него чуть не врезается другая иномарка. Благо скорость у последнего была небольшая, и водитель успел притормозить.

А в это время ПАЗик, который натворил столько дел, преспокойно продолжает гнать по своему маршруту.

Видео: ВК, Алексей Лугачев