Жуткие кадры из Китая: Упавший кран раздавил насмерть 7 человек в автомобиле

7 человек погибли на месте трагедии, еще три человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети.

Жуткая трагедия произошла в Китае в городе Пунин китайской провинции Гуандун.

По невыясненным на данный момент причинам, строительный кран упал на оживленную трассу и придавил многоместный автомобиль. 7 человек от полученных травм скончались на месте трагедии. Еще три человека в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. За их жизнь и здоровье борются медики. Сообщается, что среди пострадавших есть дети.

Момент трагедии попал в объектив попутно едущего автомобиля.

Местные власти ведут расследование происшествия.

Видео: YouTube/hk next media news