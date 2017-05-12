Жуткие кадры из Хабаровского края: Водитель на "Ниве" сбил и переехал бабушек

Мужчина сбив пенсионерок на парковке, не заметил этого и несколько раз проехал по ним

Жуткое происшествие произошло накануне, 11 мая, на улице Попова в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края.

Мужчина на автомобиле "Нива" выезжая с парковки, не заметил стоявших сзади пожилых женщин, сбил их и проехал по ним несколько раз. В интернете появилось видео наезда. На опубликованных кадрах видно, что мужчина, сдавая задним ходом, сбил старушек. Не заметил этого и проехал по ним. Только когда стал ехать вперед, машина забуксовала. Тогда водитель вышел из машины посмотреть, по какой причине застрял автомобиль, и только тогда увидел сбитых бабушек.

На помощь поспешили очевидцы происшествия. У пожилых женщин, которым 88 лет и 91 год, диагностированы травмы различной тяжести. У одной из них ушиб головы. А у второй раны предплечья и ноги. Последней потребовалась госпитализация.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Был ли мужчина трезв в момент наезда - сведения в СМИ разнятся.

Видео: YouTube/Eka T