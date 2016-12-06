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Вчера, 23:17
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Жуткие кадры из Дагестана: В массовой аварии под Хасавюртом 12 человек пострадали, один погиб

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В сети появилось видео с места жуткой аварии под Хасавюртом, в которой столкнулись 5 автомобилей

Сегодня, 22 июня, под Хасавюртом столкнулись 5 автомобилей. В результате аварии один человек погиб, 12 человек пострадали, двое из них в тяжелом состоянии.

Авария произошла днем на федеральной трассе M-29 "Кавказ" в Хасавюртовском районе Дагестана. По предварительным данным, водитель автомобиля "Газель" не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем. За этим последовало столкновение еще трех автомобилей. Известно, что среди них был грузовик с фруктами и два УАЗа Росгвардии. 

В результате мощных ударов от некоторых автомобилей осталась груда искореженного железа. Сообщается, что от полученных травм до приезда медиков скончался один человек. Еще 12 человек госпитализированы с травмами различной тяжести в больницу. Сообщается, что состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое.

Видео: Instagram/dag.today

Фото:  Instagram. tut.khasavyrt

 

 

 

Теги: видео , дагестан , дтп , жесть , смертельная авария
Категории: ДТП Происшествия Лента новостей Новости России

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