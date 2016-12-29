Жуткие кадры из Благовещенска: автомобиль на скорости сбил женщину - пешехода на тротуаре

Женщину, словно тряпичную куклу, отбросило на припаркованные автомобили

Жуткое ДТП произошло сегодня, 27 января, в городе Благовещенск Амурской области на улице Заводской в шестом часу вечера по местному времени.

Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения, расположенной напротив места наезда. В начале видеосюжета видно, как женщина с сумкой в руке приближается от здания к проезжей части неспешной походкой. Возле узкой оживленной дороги она останавливается, и даже непонятно собирается ли она переходить дорогу или просто ждет кого-то.

И в этот момент на огромной скорости на этот участок не на проезжей части вылетает белая иномарка и совершает наезд на женщину. От мощного удара женщину, словно тряпичную куклу, подбрасывает вверх, после чего женщина упала на припаркованные автомобили. Иномарка же, совершившая наезд, врезается в столб.

По непроверенным данным, женщина - пешеход осталась жива. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства грубого наезда на пешехода.

Видео: YouTube/полезный портал 2х2

Фото:амур.инфо