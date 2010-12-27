Жуткие фото: в Петербурге в легковушку на скорости въехал "пухтовоз"

Как сообщается, после аварии водитель седана госпитализирован в критическом состоянии

Под утро в четверг, 18 мая 2017 года, в Петербурге произошла страшная авария, в которой пострадал человек. Как сообщается, случилось это в 4.45 утра. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в сообществе spb_today.

– В 04:45 на 119 километре сзади в Хендай въехал Камаз пухтовоз, всмятку вся заднюю часть автомобиля, – рассказал один из свидетелей происшествия.

На фотографиях видно, что грузовик влетел в припаркованный автомобиль сзади. Вся задняя часть седана действительно оказалась смята, на место происшествия выезжали спасатели МЧС, сотрудники ДПС и скорой помощи.

Как пишут очевидцы, водитель легкового автомобиля серьезно пострадал. По предварительным данным, его увезли с места аварии в критическом состоянии.

Фото: spb_today