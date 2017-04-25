Жуткая авария теплосетей в Тюмени: 5 человек пострадали от ожогов, десятки ям, испорченные автомобили

Тюменские "гейзеры" очевидцы сняли на видео

В Тюмени проводят плановые испытания теплосетей города. Как результат - десятки крупных прорывов.

По всему городу из-под земли вырывались столбы горячей воды и пара. Образовались гигантские ямы на дорогах. Сообщается, что несколько автомобилей провалились под землю в местах прорывов. Кроме того, улицы были затоплены горячей водой. Из-за прорывов несколько улиц были перекрыты для движения транспорта.

Есть пострадавшие и среди населения. В больницу обратились 5 человек с ожогами. Одному из них потребовалась госпитализация.

Видео: YouTube/WWW.CAR72.RU