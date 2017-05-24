Жуткая авария со взрывом в Анапе: От удара "семерка" подлетела и взорвалась в воздухе

В сети появилось фото и видео с места происшествия

Накануне вечером, 23 мая, в Анапе на пересечении улиц Ивана Голубкова и Тургенева произошла жуткая авария.

Около 8 часов вечера на вышеуказанном перекрестке в автомобиль "Нива" на большой скорости влетела "семерка" с громыхающей музыкой. От мощного удара легковушка подлетела в воздух и взорвалась. От взрыва машину буквально разорвало на части. Из горящей машины очевидцы происшествия вытащили водителя и пассажира. В срочном порядке они были госпитализированы в больницу. По некоторым сведениям, один из них скончался.

От взрыва газовый балон из "семерки" влетел в окно столовой расположенной рядом гостиницы "Юнона". Благо в столовой в этот час никого не было, и никто не пострадал.

Автомобиль "Нива" получил незначительные механические повреждения, а водитель не пострадал.

Видео: YouTube/Алексей Попов

Фото: welcometoanapa.ru