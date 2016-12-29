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Жуткая авария под Уфой: женщина и 14 летняя девочка погибли, 7 человек в больнице

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Накануне вечером, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречку

Вчера вечером, 8 января, на 94ом километре трассы Уфа - Оренбург в Аургузинском районе произошла чудовищная авария, в которой пострадало 9 человек, двое из них погибли.

По невыясненным на данный момент причинам, 47 летний житель Стерлитамакского района за рулем автомобиля ВАЗ - 2107 не справился с управлением и допустил выезд на скорости на полосу встречного движения, где и совершил столкновение с автомобилем Ford C - Max. 47 летняя женщина - пассажирка отечественного автомобиля от полученных травм скончалась на месте аварии. 17 летний парень, 14ти и 9ти летние девочки и сам водитель были cрочно госпитализированы с тяжелыми травмами в больницу. 14 летнюю девочку - подростка спасти не удалось. 

В салоне автомобиля "Форд" находились 44 летний фодитель, 48 летняя женщина, 47 летний мужчина и 11 летняя девочка. Все они получили травмы различной тяжести, и сейчас за их жизнь и здоровье борются медики.

ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины данной аварии.

Видео: архив Piter.TV

Фото: doriinfo.ru

 

Теги: авария , башкирия , дтп , смертельное дтп , уфа , фото
Категории: Новости России ДТП

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