Жуткая авария под Уфой: женщина и 14 летняя девочка погибли, 7 человек в больнице

Накануне вечером, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречку

Вчера вечером, 8 января, на 94ом километре трассы Уфа - Оренбург в Аургузинском районе произошла чудовищная авария, в которой пострадало 9 человек, двое из них погибли.

По невыясненным на данный момент причинам, 47 летний житель Стерлитамакского района за рулем автомобиля ВАЗ - 2107 не справился с управлением и допустил выезд на скорости на полосу встречного движения, где и совершил столкновение с автомобилем Ford C - Max. 47 летняя женщина - пассажирка отечественного автомобиля от полученных травм скончалась на месте аварии. 17 летний парень, 14ти и 9ти летние девочки и сам водитель были cрочно госпитализированы с тяжелыми травмами в больницу. 14 летнюю девочку - подростка спасти не удалось.

В салоне автомобиля "Форд" находились 44 летний фодитель, 48 летняя женщина, 47 летний мужчина и 11 летняя девочка. Все они получили травмы различной тяжести, и сейчас за их жизнь и здоровье борются медики.

ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины данной аварии.

Видео: архив Piter.TV

Фото: doriinfo.ru