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Жуткая авария под Кемерово: От столкновения фура улетела в кювет и перевернулась, от легковушки осталась груда железа

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В сети появилось видео жутких последствий аварии от очевидцев

В популярной социальной сети ВКонтакте появилось сообщение от очевидцев о жуткой аварии под Кемерово на трассе "Новосибирск - Кемерово - Иркутск".

Сегодня утром, 8 июня, около 8 часов 45 минут по местному времени столкнулись длинномерная фура и легковой автомобиль. От мощного удара большегруз улетел в кювет и перевернулся на бок. Легковушку превратило в груду железа. Левую часть полностью снесло от столкновения.

На опубликованных кадрах видно лежащую в кювете фуру, а дальше на краю проезжей части все, что осталось от легкового автомобиля. На десятки метров по проезжей части разбросаны осколки от автомобиля.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства и причины аварии. На данный момент информации о количестве пострадавших не поступало.

Видео: ВК, Регион-42 Кемерово

 

Теги: видео , жесть , кемерово , очевидцы
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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