Сценариста индийских фильмов ограбили на 210 тысяч в Петербурге

Гражданина Индии, представившегося журналистом и сценаристом, ограбили в Северной столице. Карманники вытащили у него кошелек, в котором было около 210 тысяч рублей.

В воскресенье, 14 мая, в полицию Адмиралтейского района пришел 46-летний иностранец. Гражданин Индии сообщил, что накануне его оставили без кошелька. Пропажу бумажника мужчина заметил около половины шестого вечера на Никольской улице.

Пострадавший сделал большой подарок грабителям Северной столицы, ведь он носил с собой немалую сумму. По его словам, в портмоне хранилось 62 тысячи рублей, 550 долларов, 22 тысячи рупий. Также в кошельке индус носил золотую монету весом 33 грамма, стоимость которой составляет около 80 тысяч рублей. Кроме того. Вместе с бумажником пропали документы на машину и четыре карты индийских и канадских банков. Общий ущерб он оценил в 210 тысяч рублей.

Мужчина заявил, что он работает журналистом. Кроме того, по данным АН "Оперативное прикрытие", пострадавший написал сценарии для трех фильмов, снятых в Индии.

Но журналист оказался не единственной жертвой карманников. В тот же день злоумышленники оставили без кошелька 58-летнюю гражданку Индии. Женщина обнаружила пропажу около до 19 на Невском проспекте. С собой она носила не такие баснословные суммы. В результате преступления пострадавшая туристка осталась без 12 тысяч рублей и банковской карты.