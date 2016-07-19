Журналист NYT извинился перед Меланьей Трамп за проститутку

Репортер The New York Times извинился за то, что назвал жену Трампа проституткой



Редакторы газеты The New York Times объявили выговор своему репортеру Джейкобу Бернштайну, назвавшему Меланию Трамп, супругу президента США Дональда Трампа, проституткой. Об этом сообщает издание Politico.

Оскорбление журналистом прозвучало на мероприятии в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Супермодель Эмили Ратаковски, сидевшая рядом с Бернштейном, была возмущена репликой журналиста, о чем заявила в социальных сетях, назвав его комментарий "отвратительно сексистским".

"Комментарий не был предназначен для общественности, однако был совершенно неуместен и вообще не должен был появляться. Редакция побеседовала с репортёром", — заявили в пресс-службе издания.

Джейкоб Бернштайн извинился за свой поступок в на своей странице в Twitter. Он заявил, что берет на себя ответственность за совершенную ошибку и назвал свой комментарий глупым.

"Мои редакторы объяснили, что такое поведение не согласуется со стандартами Times, и я с этим согласен. Моя ошибка, относящаяся к необоснованным слухам, не должна сказаться на ком-либо, и я искренне извиняюсь", — написал репортер The New York Times.

Напомним, что ранее Меланья Трамп в очередной раз подала иск против британского издания Daily Mail, который опубликовал материал, утверждающий, что в 90-е годы она работала в сфере элитного эскорта.

