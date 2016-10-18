Жизнь — за тунеядство: Марш рассерженных белорусов шокировал самих белорусов

Вчера в Минске состоялся несанкционированный "Марш рассерженных белорусов", направленный на отмену так называемого "декрета №3 о тунеядцах". Этот закон, с одной стороны, по всем объективным меркам нарушает сразу несколько статей Конституции и фактически узаконивает принудительный труд. С другой стороны, подобная ситуация уже имело место быть, и довольно долгое время — вспомните СССР, например.
Однако, людей на акцию протеста вышло очень много, — в районе двух тысяч человек, что стало, неожиданностью даже для самих организаторов марша. Сообщается, что вчерашний марш стал самой массовой акцией протеста со времен "Плошчы" 2010 года. К счастью, протест прошёл без вопиющих инцидентов.