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Жизнь — за тунеядство: Марш рассерженных белорусов шокировал самих белорусов

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Вечером минувшей пятницы в Минске прошёл "Марш рассерженных белорусов", который был направлен на отмену "декрета №3 о тунеядцах". Кстати, и в России подобный документ тоже хотят вернуть. И, да, это тот самый документ, за который в своё время судили Бродского, — за исключением других десятков тысяч человек, разумеется

Вчера в Минске состоялся несанкционированный "Марш рассерженных белорусов", направленный на отмену так называемого "декрета №3 о тунеядцах". Этот закон, с одной стороны, по всем объективным меркам нарушает сразу несколько статей Конституции и фактически узаконивает принудительный труд. С другой стороны, подобная ситуация уже имело место быть, и довольно долгое время — вспомните СССР, например.



Однако, людей на акцию протеста вышло очень много, — в районе двух тысяч человек, что стало, неожиданностью даже для самих организаторов марша. Сообщается, что вчерашний марш стал самой массовой акцией протеста со времен "Плошчы" 2010 года. К счастью, протест прошёл без вопиющих инцидентов.

 

Увы, не на концерт собрались

Фото: Maxim Mirovich, LiveJournal / Радио Свобода / Instagram, pdabravolski
Видео: Twitter, @CleanAuthoritie
Теги: белорусия , декрет 3 о тунеядцах , марш рассерженных белорусов , минск , тунеядцы
Категории: Лента новостей Новости России Криминальные происшествия Происшествия Культура

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