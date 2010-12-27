Бизнесмен с помощью хитрой схемы вывез за границу топлива на 107 млн

Московского бизнесмена обвиняют в мошенничестве, контрабанде и уклонении от уплаты налогов при вывозе топлива за границу. Горючее провезли через таможню в Петербурге.

Управление на транспорте МВД по СЗФО сообщает, что закончилось расследование дела о контрабанде топлива. По версии следствия, предприниматель через фирму вывез за рубеж топливо 107 миллионов рублей.

По документам горючее в баках предназначалось для возврата в Россию рыболовецких судов, которые отправлялись на промысел. Из-за этого предприятие не платило таможенных сборов. Их сумма составляет 43,5 миллиона. При этом подозреваемый смог возместить экспортный НДС: еще 18,5 миллиона.

Топливо продали в другом государстве. Когда рыболовецкие суда не вернулись в Россию, началось расследование.

Теперь дело передано в суд. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве, контрабанде и уклонении от уплаты таможенных платежей. Также под следствием находится директор компании, который подписывал все документы.