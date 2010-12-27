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В Петербурге ограбили жителя Всеволожска
Сегодня, 12:40
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TretyakovaS
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В Петербурге ограбили жителя Всеволожска

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Жителя Всеволожска ограбили в Красногвардейском районе Петербурга. Злоумышленник выскочил из машины с с поддельными номерами и вытащил из иномарки жертвы 150 тысяч рублей, после чего скрылся.

По данным АН "Оперативное прикрытие", инцидент произошел 14 июня в первом часу дня на углу Пискаревского проспекта и Бестужевской улицы. Из автомобиля 39-летнего мужчины была похищена сумка, в которой хозяин хранил 150 тысяч рублей, документы, ключи от дома, а также банковскую карту.

На месте происшествия ведется видеонаблюдения. На кадрах отчетливо видно, как в 12:17 к автомобилю потерпевшего подъезжает серебристый Volkswagen Passat. Из машины выходит мужчина, разбивает стекло задней левой двери и крадет сумку с деньгами.
Госзнаки автомобиля были зафиксированы. При проверке выяснилось, что питерские номера принадлежат другому автомобилю.

Теги: ограбление , происшествия
Категории: Новости СПб

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