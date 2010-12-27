В Петербурге ограбили жителя Всеволожска

Жителя Всеволожска ограбили в Красногвардейском районе Петербурга. Злоумышленник выскочил из машины с с поддельными номерами и вытащил из иномарки жертвы 150 тысяч рублей, после чего скрылся.

По данным АН "Оперативное прикрытие", инцидент произошел 14 июня в первом часу дня на углу Пискаревского проспекта и Бестужевской улицы. Из автомобиля 39-летнего мужчины была похищена сумка, в которой хозяин хранил 150 тысяч рублей, документы, ключи от дома, а также банковскую карту.



На месте происшествия ведется видеонаблюдения. На кадрах отчетливо видно, как в 12:17 к автомобилю потерпевшего подъезжает серебристый Volkswagen Passat. Из машины выходит мужчина, разбивает стекло задней левой двери и крадет сумку с деньгами.

Госзнаки автомобиля были зафиксированы. При проверке выяснилось, что питерские номера принадлежат другому автомобилю.