Видео: на Парашютной жестокий хозяин избивал, давил и мучал собаку

В Петербурге будут судить мужчину, который регулярно издевался над своим породистым псом.

Петербуржцы добились задержания молодого мужчины, который жестоко избил своего пса породы кане-корсо в ночь с 15 на 16 мая у "Ленты" на Парашютной улице. Накануне он был доставлен в полицию, куда ранее с жалобами обратились защитники животных. Как сообщает телеканал "360", теперь петербуржца будут судить за жестокое обращение с животным. СМИ публикует видео, на котором можно разглядеть детали преступления от неадекватного хозяина.

Сообщается, что 15 мая на полупустой парковке у гипермаркета хозяин бил руками и ногами, а также душил и пытался переехать тележкой своего пса. Все это происходило на глазах у жены преступника: женщина хохотала и подбадривала супруга. Жестокие игры начались достаточно мирно. Сначала мужчина просто катал собаку на тележке для продуктов. Но потом "виражи" странного "транспортного средства" стали слишком резкими, а в конце-концов хозяин вышвырнул пса из тележки. После этого мужчина сорвался и стал душить собаку, а в финале "действа" попытался переехать ее все той же тележкой. Мучения животного продолжались несколько минут.

Уже известны некоторые данные из жизни мучителя и его жертвы. Оказывается, несколько лет назад владелец животного "сидел" за кражу. А в день задержания петербуржца эксперты обнаружили на теле животного свежие раны. По словам его соседей, обвиняемый регулярно избивает собаку и устраивает ей подобные испытания. Отметим, что негодяй попал в руки полиции после коллективной жалобы от инициативной группы неравнодушных петербуржцев.