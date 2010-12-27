Жителя Омска не взяли на работу из-за сходства с геем

Работодатель отказал соискателю в должности из-за излишней манерности

В Омске суд рассмотрит иск местного жителя на магазин спортивного питания, где ему отказали в трудоустройстве из-за сходства с геем. По мнению начальства магазина соискатель своими жестами и манерой речи напоминает гея. Руководство торговой точки заявило, что не собирается пропагандировать нетрадиционную ориентацию.

Омич хочет добиться компенсации морального вреда и покрытия судебных издержек. Он уверен, что администрация спортивного магазина нарушила его гражданские права. Пострадавший надеется, что суд встанет на его сторону, заставит руководство извиниться и выплатить моральный ущерб.