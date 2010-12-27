Житель Ленобласти утроил смертельное ДТП и отправился в колонию на три года

Жителя Ленобласти отправили на три года колонии-поселения. Находясь в алкогольном опьянении за рулем, без прав погубил пассажира.

В Ленобласти в отношении мужчины суд вынес приговор.

Известно, что 24 мая обвиняемый был за рулем ВАЗ-21102, в салоне находился пассажир. Установлено, что водитель был в алкогольном опьянении и не имел прав. На участке дороги Елизаветино — Скворицы он превысил скорость и врезался в стену дома. Пассажир от полученных травм в момент удара скончался в реанимации.

Подсудимый не признает свою вину и утверждает, что за рулем находился погибший. Однако данная информация не подтвердилась. Суд назначил водителю три года колонии-поселения, он должен выплатить 1 млн рублей компенсации.