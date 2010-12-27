В квартирах на Красноармейской улице в Выборге уже месяц отсутствует холодная вода

На протяжении месяца жители двух квартир на Красноармейской улице в Выборге вынуждены собирать дождевую воду и ездить на родник с канистрами. Такие меры петербуржцы предпринимают из-за прекращения подачи холодной воды. По словам жильцов, местная власть бездействует и они намерены писать Президенту.

Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на "Выборгские ведомости",19 мая в квартирах №№12 и 13 дома 14 по Красноармейской улице в Выборге аварийная служба перекрыла холодную воду из-за неисправности подающего трубопровода. Представители компании «Энергопроект-М» пришли к выводу, что для получения доступа к месту неисправности нужно вскрыть пол и стену в одной из квартир.



Жильцов такой вариант не устроил. По оценке местных жителей, водопроводчики предложили подобные действия «наобум» - дескать, вскроем, посмотрим, а потом дальше подумаем.



Собственники квартир проконсультировались с независимыми экспертами, а также самостоятельно обследовали коммуникации. Выяснилось, что обследовать водопровод можно и со стороны нежилого помещения дома №16 – раньше здесь был магазин, а сейчас помещение пустует. Однако для этого необходимо разобрать часть гипроковой отделки этого помещения, которое принадлежит КУМИГ.



Жильцы полагают, что именно в этом дело – УК по ЖКХ и «Энергопроект-М» не хотят покушаться на муниципальную собственность, предпочитая зайти со стороны квартир, переложив проблему на собственников.

Местные жители уже написали заявление в прокуратуру с требованием «осуществить прокурорское воздействие на работников ОАО «УК по ЖКХ» и обязать устранить неисправности общедомового имущества с учетом реально существующей технической возможности.



На данный момент собственники готовят обращение к Президенту России: как показала недавняя «прямая линия», именно такие меры оказываются самыми действенными.