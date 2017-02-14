Жители дома на Невском проспекте избавились от «дружеского» хостела

Мини-отель был оборудован в обычной съемной квартире и не имел изолированного входа, что не только вызывало недовольство соседей, но и было незаконным

Согласно действующему законодательству, размещение в помещениях различных организаций, к числу которых относится хостел, возможно только после того, как помещение, принадлежащее собственника, становится нежилым.

В случае с мини-отелем на Невском проспекте, его хозяева сняли квартиру у владелицы жилья, после чего стали сдавать комнаты-номера посуточно.

Таким образом, хостел был открыт с нарушением закона. Кроме того, он не был оборудован изолированным входом, постояльцы мини-отеля заходили в него с лестничной площадки. Недовольные жильцы обратились в прокуратуру, которая признала жалобу правомерной.

Суд обязал собственника и индивидуального предпринимателя прекратить осуществление деятельности по оказанию услуг хостела в доме по Невскому проспекту.

Видео: Piter.tv