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Жители дома на Невском проспекте избавились от «дружеского» хостела

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Мини-отель был оборудован в обычной съемной квартире и не имел изолированного входа, что не только вызывало недовольство соседей, но и было незаконным

Согласно действующему законодательству, размещение в помещениях различных организаций, к числу которых относится хостел, возможно только после того, как помещение, принадлежащее собственника, становится нежилым. 
 В случае с мини-отелем на Невском проспекте, его хозяева сняли квартиру у владелицы жилья, после чего стали сдавать комнаты-номера посуточно. 
 
Таким образом, хостел был открыт с нарушением закона. Кроме того, он не был оборудован изолированным входом, постояльцы мини-отеля заходили в него с лестничной площадки. Недовольные жильцы обратились в прокуратуру, которая признала жалобу правомерной. 
Суд обязал собственника и индивидуального предпринимателя прекратить осуществление деятельности по оказанию услуг хостела в доме по Невскому проспекту.
Видео: Piter.tv
 
Теги: квартира , невский , петербург , прокуратура , хостел
Категории: Новости СПб

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