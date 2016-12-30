Жители Ставрополя начали "охоту на ведьм", похитивших детёнышей леопарда

Граждане Ставрополя не на шутку возмущены кощунственным обращением с маленькими леопардами, объявление о продаже которых появилось 7 и 8 января 2017 года

Всё началось ещё 7 января текущего года, когда на одном из сайтов о купле-продаже появилось объявление о продаже детёныша дикой кошки. Волна возмущения усилилась на следующий день, когда появилось второе предложение на возросший спрос. Леопардов продают в станице Незлобной и Пятигорске за 200 и 240 тысяч рублей соответственно. Как это полагается, все вопросы продавцы предлагают задавать по телефону. А вот у местных жителей они уже появились. Правда, не из меркантильных целей.

Ставропольцев беспокоит два вопроса: нынешнее содержание диких зверей и проблема легальности. Дело в том, что, судя по объявлению, детёныша леопарда, продаваемого в Пятигорске, держат в невозможно маленькой клетке. Да и кроме того, дальневосточный леопард внесён в Красную книгу России и Международную Красную Книгу!

За незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, предусмотрена уголовная ответственность.



Видео: YouTube, Мариэрта TV

Фото: Instagram, odentovet