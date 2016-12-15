Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Жители Ленобласти обвиняются в хищении животных
Сегодня, 12:49
0
Shdaria
174

Жители Ленобласти обвиняются в хищении животных

0
 
 

В Ленобласти поймали воров скота.

Сотрудники полиции задержали жителей Ленобласти за подозрение в воровстве скота.

Известно, что подозреваемые были задержаны 26 июня на автодороге Городище — Крюки. Полицейские остановили для проверки два ВАЗа, за рулем которых находились жители Ленобласти. 

В ходе проверки, в багажном отделении стражи порядка обнаружили мешки и веревки для перевозки туш животных. Кроме того, на предназначенных для перевозки предметах виднелись следы крови. Для полной проверки и установки причастия к воровству граждане были доставлены в отдел полиции.

В результате было доказано хищение животных жителями Ленобласти. Расследование продолжается.

Теги: воровали скот , ленобласть , новости ленобласть , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5