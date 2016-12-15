Жители Ленобласти обвиняются в хищении животных

В Ленобласти поймали воров скота.

Сотрудники полиции задержали жителей Ленобласти за подозрение в воровстве скота.

Известно, что подозреваемые были задержаны 26 июня на автодороге Городище — Крюки. Полицейские остановили для проверки два ВАЗа, за рулем которых находились жители Ленобласти.

В ходе проверки, в багажном отделении стражи порядка обнаружили мешки и веревки для перевозки туш животных. Кроме того, на предназначенных для перевозки предметах виднелись следы крови. Для полной проверки и установки причастия к воровству граждане были доставлены в отдел полиции.

В результате было доказано хищение животных жителями Ленобласти. Расследование продолжается.