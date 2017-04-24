Жители Кургана провели пикет на месте, где ПАЗ насмерть сбил 7-летнего ребенка, переходившего дорогу на "зеленый"

В интернете появилось видео с места проведения стихийного пикета

19 апреля в Кургане около 20 часов на пересечении улиц Дзержинского и Машиностроителей произошла жуткая трагедия - маршрутный ПАЗ сбил насмерть 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть на разрешающий "зеленый" сигнал светофора.

Piter.TV публиковал видео с места страшной трагедии.

Водитель автобуса ПАЗ, следовавший по маршруту № 32, поворачивал из микрорайона Северный в сторону центра на зеленый сигнал светофора "по стрелке", в это время дорогу переходил 7-летний ребенок по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Автобус совершил наезд на маленького пешехода. От полученных травм ребенок скончался на месте аварии.

Очевидцы трагедии сообщают, что ребенок лежал в луже крови под автобусом.

Накануне, 23 апреля, горожане, в основном молодые люди, устроили стихийный пикет. Цель данного пикета не дать проехать автобусам. Тем самым привлечь внимание властей к беспределу на дорогах, виновниками которого очень часто становятся маршрутные городские автобусы.

К месту трагедии люди принесли цветы и игрушки. Полиция оперативно отреагировала на проведение массовой акции. Просили людей разойтись. В сообществах социальной сети ВКонтакте мнения горожан разделились. Кто-то яро поддерживает участников пикета, сожалея, что сами не смогли по тем или иным причинам участвовать в этой акции протеста. Были и такие, которые осудили действия пикетчиков.

Напомним, Piter.TV накануне сообщал о трагедии в Сочи - водитель такси на автомобиле "Киа Рио" не справился с управлением и вылетел на тротуар сбив троих детей 10-12 лет. От полученных травм один из ребят скончался в больнице. Видео с места страшной трагедии в Сочи.

Видео:ТИПИЧНЫЙ КУРГАН