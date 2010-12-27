Жители Кудрово жалуются на незаконный рынок, возникший под окнами

По словам жителей Кудрово, около жилых домов внезапно возник рынок, организаторы которого отказываются предъявлять разрешение на торговлю в этом месте. Как сообщают местные жители, полиция "беспредел" не остановила.

В Кудрово на Столичной улице за несколько часов возник палаточный рынок, который местные жители называют "стихийным" и "нелегальным". Люди масово пишут жалобы в Роспотребнадзор на торговцев, а также призывают к ликвидации подозрительных палаток. Первая информация о проблемной ситуации появилась в Сети накануне вечером, 6 июня.

Рынок развернулся внезапно и, по словам местных жителей, организаторы рынка даже не знают, кому принадлежит земля. На просьбу местных жителей предъявить документы, организаторы ответили, что "все будет, но позже".





Также жители Кудрово заявили, что на место ЧП приезжала полиция, однако представители правопорядка вопрос не урегулировали, а попросили подождать.

От организаторов рынка жители узнали, что в администрацию якобы было подано три тысячи заявлений с просьбой появления данного рынка. Впрочем, люди не верят этой информации без документальных подтверждений. Подробности выясняются.

Фото: Жизнь в Кудрово, ВК