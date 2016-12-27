Фотофакт: в Красноярске дорожники засыпали убранным снегом проезжую часть дорог

Жители Красноярска снова жалуются на качество уборки дорог от снега. Местные дорожники сваливают убранные сугробы прямо на проезжей части оживленных улиц.

Власти Красноярска будут разбираться со странными дорожными ЧП, которые случились минувшей ночью на нескольких улицах города. Автолюбители сняли на фото и выложили в Интернет огромные неестественные сугробы на проезжей части. По версии самих горожан, их сюда вывалили коммунальщики, которые просто не довезли снег до отвалов на специальных полигонах. По другой версии, просто была нарушена технология расчистки дорог. Так или иначе, снежные горы до самого утра мешали автолюбителям ездить по улицам Железнодорожников и Авиаторов. В некоторых случаях, они перекрывали целые полосы движения.

Коммунальщики и городские власти пока что никак не комментируют случившееся. Заметим, что для Красноярска тема уборки снега с улиц города является крайне острой: речь идет о северном регионе с непростым климатом, где нередко выпадает аномальная доля осадков. Ранее мы писали, что появились фото огромной трещины на дороге в Новосибирске, из-за которой перекрыли движение.

Фото: социальные сети