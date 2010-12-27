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Активисты встали на защиту Малиновки у ЗакСа
Сегодня, 11:41
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Shdaria
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Активисты встали на защиту Малиновки у ЗакСа

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Защитники Малиновки устроили одиночный пикет у ЗакСа.

 В Петерурге жители Красногвардейского района организовали одиночный пикет у ЗакСа в защиту парка Малиновка. Активисты хотят сохранить парк от застройки. Акция проводилось у Мариинского дворца, где проходит заседание ЗакСа.

Напомним, ЗакС Петербурга внес поправки в городской Генплан, предусматривающие перевод части парка Малиновка в Красногвардейском районе в зону деловой застройки. То есть на территории могут построить храм. Но для этого должны быть внесены изменения в правила землепользования и застройки. Жители района верят, что местные власти не пойдут на такое решение. Активисты несколько лет активно боролись против изменений в Генплан и застройки парка.

Фото: "Вконатакте" группа "В ЗАЩИТУ ПАРКА МАЛИНОВКА (возле ТЦ "Июнь")"

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Теги: закс , застройка парка малиновка , защитники парка малиновка , одиночные пикекты у закса
Категории: Лента новостей Новости СПб

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