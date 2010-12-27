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В Чечне создана первая в России сборная по боулингу среди слепых
Сегодня, 16:21
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Sheker
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В Чечне создана первая в России сборная по боулингу среди слепых

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Жители Чечни создали сборную России по боулингу среди слепых‍

На данный момент команда состоит из восьми игроков, среди них есть как слабовидящие, так и полностью слепые. Всем участникам команды глаза закрывают специальными повязками, чтобы уравнять шансы.

Сборную собрала региональная общественная организация «Победившие тьму». В состав команды входят люди, которые занимаются футболом, теннисом и плаванием. Тренером команды стал Рамазан Мустаев. По словам тренера, заниматься с такими людьми тяжело, но очень приятно, ведь они узнают много нового. Рамазан Мустаев также приходит на помощь к своим подопечным, если они оказались в трудном положении: например, помогает в поиске жилья. Кроме того, тренер развозит своих игроков по домам.

В России это первая подобная команда по боулингу, и у спортсменов есть все шансы претендовать на участие в мировом первенстве.
 

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Категории: Лента новостей

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