Жители Австралии сняли на видео крутое "пылающее НЛО"

Видео, снятое в Австралии, стало хитом мировых социальных сетей.

В небе над островом Тасмания на этих выходных был замечен странный летающий объект. Его сняла на видео австралийка Лии-Энна Петерс. Девушка описала увиденное, как "гигантский огненный шар, падающий на Землю". Это достаточно точное описание: подозрительный объект, попавший в кадр мобильного телефона, выглядит как необычный астероид или другой НЛО космического происхождения. Эффектные кадры вскоре попали в социальные сети и тут же стали хитом Интернета, а также поводом для спора уфологов-любителей.

Однако позже оказалось, что австралийка приняла за НЛО полет обычного пассажирского самолета. Он не падал вниз, а просто летел в сторону горизонта. Что касается "горения", то так выглядят инверсионные струи на заходящем солнце. Просто газовое окружение транспортного средства ярко отразило солнечные лучи. Получился эффект "пылающей оболочки". Мы уже писали о подобном явлении в США. Тогда Piter.TV сообщил, что появилось фантастическое видео "огненного водопада" в Калифорнии. В том случае воды природного объекта просто очень красиво отразили закатное Солнце в небе над Калифорнией.

Видео: Facebook