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Жителей дома в Красном селе эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Один из жильцов дома на Красногородской улице в Красном Селе каким-то образом просверлил дыру в трубе газопровода

В социальных сетях свидетели происшествия уточняют, что жители верхних этажей первого подъезда дома №19, корпус 1, по улице Красногородско в Красном Селе  были сегодня эвакуированы из своих квартир на улицу. Как оказалось, причиной эвакуации стала просверленная дыра в одной из газовых труб дома. На настоящее время неизвестно, умеренно или случайно, — и каким образом, — была просверлена газовая труба.
 
На место происшествия прибыли пожарные расчеты, но, к счастью, их помощь не понадобилась. Известно, что вскоре после инцидента сотрудники газовой компании начали оперативно устранять коммунальную аварию. После отключения дома от газоснабжения жильцам эвакуированных квартир разрешили вернуться домой.

Видео: Piter.TV
Теги: взрыв , красное село , угроза взрыва , улица красногородская
Категории: Новости СПб Новости России Происшествия Криминальные происшествия

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