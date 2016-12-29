Жителей дома в Красном селе эвакуировали из-за угрозы взрыва

Один из жильцов дома на Красногородской улице в Красном Селе каким-то образом просверлил дыру в трубе газопровода

В социальных сетях свидетели происшествия уточняют, что жители верхних этажей первого подъезда дома №19, корпус 1, по улице Красногородско в Красном Селе были сегодня эвакуированы из своих квартир на улицу. Как оказалось, причиной эвакуации стала просверленная дыра в одной из газовых труб дома. На настоящее время неизвестно, умеренно или случайно, — и каким образом, — была просверлена газовая труба.



На место происшествия прибыли пожарные расчеты, но, к счастью, их помощь не понадобилась. Известно, что вскоре после инцидента сотрудники газовой компании начали оперативно устранять коммунальную аварию. После отключения дома от газоснабжения жильцам эвакуированных квартир разрешили вернуться домой.



Видео: Piter.TV