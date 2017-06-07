Жителей Владикавказа возмутил стриптиз на улице города

Во Владикавказе на открытии некоего кафе владельцы организовали стриптиз двух девушек у входа в заведение.
На опубликованных кадрах две девушки танцуют соблазнительный танец в обтягивающих костюмах телесного цвета. Пикантные места прикрыты листочками. Таким образом, владельцы решили привлечь внимание к своему заведению.
Под появившимся видео в социальных сетях море негативных комментариев. Жители города возмущены таким зрелищем в их городе. Они считают, что такое действо недопустимо в Осетии, потому что порочит их народ.
"Во что Осетия превращается?", "Чем их не устраивают осетинские танцы, неужели на это приятнее смотреть, чем на наши танцы?", - вот некоторые из комментариев.
Примечательно, что под видео практически все сообщения от мужской части населения.
Видео: ВК, Криминальный Владикавказ