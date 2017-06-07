Жителей Владикавказа возмутил стриптиз на улице города

Владельцы нового кафе во Владикавказе организовали стриптиз на открытии заведении, чем вызвали возмущение горожан

Во Владикавказе на открытии некоего кафе владельцы организовали стриптиз двух девушек у входа в заведение.

На опубликованных кадрах две девушки танцуют соблазнительный танец в обтягивающих костюмах телесного цвета. Пикантные места прикрыты листочками. Таким образом, владельцы решили привлечь внимание к своему заведению.

Под появившимся видео в социальных сетях море негативных комментариев. Жители города возмущены таким зрелищем в их городе. Они считают, что такое действо недопустимо в Осетии, потому что порочит их народ.

"Во что Осетия превращается?", "Чем их не устраивают осетинские танцы, неужели на это приятнее смотреть, чем на наши танцы?", - вот некоторые из комментариев.

Примечательно, что под видео практически все сообщения от мужской части населения.

Видео: ВК, Криминальный Владикавказ