Жительницу Волхова принудительно развели с ее мужем-иностранцем

Городская прокуратура в ходе проверки выяснила, что за семь лет брака пара не жила вместе, не вела совместного хозяйства и не завела детей. Брак считают фиктивным и хотят расторгнуть.

Городская прокуратура города Волхова хочет принудительно развести местную жительницу с иностранцем. Правоохранительные органы выяснили, что за семь лет пара не проживала вместе и не завела детей. Кроме того, с 2010 года мужчина и женщина не вели совместное хозяйство и не нажили совместной собственности.

Как сообщает прокуратура во вторник, 28 февраля, Волховский городской суд признал брак фиктивным и недействительным. По мнению служителей закона, семью иностранец и жительница Волхова создали не по любви, а лишь для того, чтобы мужчина мог официально находиться на территории России длительное время.

Наверное, этот развод прошел для сторон безболезненно. Иногда люди идут на отчаянные шаги после официального прекращения брака. В начале февраля петербуржец вонзил себе нож в сердце после развода с женой. Пострадавшего с порезами на руках и раной в области сердца доставили в больницу. Скорую помощь мужчина вызвал сам. Об инциденте он также рассказал по телефону своей дочери от первого брака.