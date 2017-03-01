Жительницу Колпино выбросил из окна муж

Накануне днем на Павловской улице нашли труп женщины с признаками падения с высоты

Выясняются подробности трагической гибели женщины в Колпинском районе. Как стало известно, 55-летняя женщина выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, не в результате трагической случайности и тем более не по собственной воле.

Правоохранители считают, что причиной смерти женщины стало убийство. По версии следствия, из окна квартиры ее вытолкнул мужчина, который был ее мужем. Безработный 55-летний мужчина, как сообщается, был изобличен в том, что выбросил жену из окна.

Женщина, труп которой обнаружили во дворе дома №84 по Павловской улице, погибла на месте происшествия от травм, несовместимых с жизнью. Муж, подозреваемый в ее убийстве, помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Видео: архив