Видео из Саудовской Аравии: женщины устроили драку на распродаже

Десятки местных жительниц в хиджабах с остервенением хватали дешевую одежду со стеллажей и толкали друг друга. Поход в магазин превратился в массовую потасовку.

В минувший вторник, 2 марта, в сети появилось видео из Саудовской Аравии, на котором женщины в хиджабах устроили массовую драку на распродаже. По некоторым данным, инцидент произошел в Объединенных Арабских Эмиратах. Надо сказать, что за несколько дней ролик посмотрели уже более 30 тысяч человек.

На кадрах можно заметить, как десятки женщин в черных хиджабах пришли в торговый центр на распродажу. Не обращая внимания на нормы приличия, они с остервенением хватали дешевую одежду, отпихивая друг друга от стеллажей. Предположительно, любую вещь в магазине можно было купить за полтора доллара.

За всеми действиями разгневанных и целеустремленных дамочек наблюдали охранники комплекса, которые даже не думали вмешиваться в происходящее. Они просто стояли в стороне и смеялись.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Южно-Сахалинска: пьяный неадекват с ножом напал на прохожих.



Видео: youtube, Backpackers dotcom