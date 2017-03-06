Голая девушка прокатилась по улицам Омска

В сети появилось откровенное видео: девушка с обнаженной грудью высунулась в окно машины и, не постеснявшись местных жителей, проехалась по городу.

Недавно в интернете появились кадры голой поездки по улицам Омска. Девушка, не побоявшись минусовой температуры, полностью обнажила грудь, высунулась по пояс в окно движущегося автомобиля и, смеясь, прокатилась по городу. Ее не смутили возгласы из проезжавших мимо машин и камеры на чужих смартфонах. Дамочка веселилась, улыбалась и даже немного смущалась.

За пару часов видео посмотрели несколько десятков тысяч человек. Впрочем, комментарии к ролику нельзя назвать положительными. Многие пользователи сети пишут, что девушка сделала не самый обдуманный поступок в своей жизни, попутно называя ее дамочкой легкого поведения. Впрочем, часть подписчиков одной из групп вконтакте предположили, что девушка была либо просто пьяна, либо проспорила желание.

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Видео: youtube, REGIK55 ОМСК